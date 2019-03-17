"Шлюшаня": Лободу "разнесли" фанаты за очередное откровенное фото

Светлана Лобода / Instagram певицы

Скандальная украинская поп-певица Светлана Лобода, в последние годы постоянно гастролирующая в России, вызвала волну обсуждений новым интригующим с привкусом пикантности фото.

На своей страничке в Instagram исполнительница опубликовала снимок, на котором она сидит в пустыне на автомобили-"багги".

На Лободе только расстегнутая куртка и боди. Кроме того, она кокетливо примеряла туфлю одного из люксовых брендов.

Певицу часть подписчиков жестко раскритиковали за привычку публиковать игриво-пикантные фото.

"Ноги ноги ноги", "Шлюшаня", "Нечем уже хвастаться,губяры убери", Вы пытаетесь повторить фишку Бритни Спирс? Увы для Вас, не получится даже повторить))) А размер ноги у Вас 46 или 48?", "Для мужика норм ноги", - написали они.

Напомним, ранее Светлана Лобода похвасталась снимком без грима и рассказала о любимом, а также удивила Сеть помолодевшим видом