"Левая грудь вывалилась": Астафьеву расхвалили за эстетическую красоту

Знаменитая украинская певица и актриса Даша Астафьева, бывшая солистка группы NikitA, устроила пикантную фотосессею в наряде из своего нового клипа.

На фото певица позирует в откровенном боди, расшитом маленькими черными бусинами. Некоторые подписчики даже назвали такой стиль гастрономическим, сравнив наряд со съедобными вещами: "Ежевичка", и "Черная икра", – написали dommmama и paramonova8251.

Читайте также"Сплошной огненный секс": Даша Астафьева оголилась для PlayboyСнимки Астафьева выложила у себя в Instagram. После чего на певицу полился водопад комплиментов.

"Безумно красивый корсет. Глаз не оторвать. К тому же на такой непревзойденной фигуре! Сочетание убийственное! Молюсь на вас", – написала milena__grigorieva. "Вау, секси красоточка", – вторит ей alexandrtarovik.

"Пожар! Такое не законно!" – уверен don_cocaine. "Вот это эстетически красиво", – отмечает val_ello.

Есть и более откровенные комментарии.

"Попа агонь (орфография автора сохранена – ред.)", – пишет na4ema4o. А valerun2 отмечает: "Двшка! У тя левая грудь вывалилась".

Ранее Астафьева покрасовалась топлес в новой откровенной фотосессии. Певица анонсировала выход новой песни и клипа.