"А где попа, как у Ким?": Настю Каменских потроллили за фото для глянца

В Сети потроллили Настю Каменских / instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских (выступает под псевдонимом NK) показала фотографию для глянцевого журнала Cosmopolitan, на которой запечатлена в вечернем образе.

Снимок артистка разместила на своей странице в Instagram, за день он собрал более 110 тысяч лайков.

На фото исполнительница запечатлена вполоборота в черном платье без рукавов, с распущенными волосами и в необычных украшениях.

Певицу за снимок для глянца потроллили интернет-пользователи, которые подметили, что она часто публикует откровенные фото.

"А где попа, как у Ким (американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель Ким Кардашьян-Уэст — Ред.)?" — пошутила dashavolkova1842. "Ух ты! Неужели в одежде!?" — отметила zhenia_567. "Думаю, а что случилось? Одетая)))... потом понимаю, что обложка Cosmopolitan", — поделилась мнением elena_shaposnik.

В Сети потроллили Настю Каменских / Скриншот с instagram.com/kamenskux

Напомним, в конце мая 2018 года Настя Каменских призналась, что обручена, однако не стала рассказывать, кто является ее избранником и не поделилась информацией о будущем замужестве. В сентябре певицу застали на вечеринке в объятиях исполнителя и продюсера Алексея Потапенко, с которым она выступала в дуэте под названием "Потап и Настя".