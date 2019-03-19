"Секас": Надя Дорофеева хвастанула попой, опубликованы фото

Надя Дорофеева в спортивном образе похвасталась попой / instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица, участница группы Время и стекло Надя Дорофеева сообщила, что коллектив работает над созданием постановки на новую песню.

Артистка поделилась новостью о творческой деятельности в Instagram и сопроводила фотографиями, на которых в центре внимания оказалась ее попа.

Исполнительница позировала сидя на стуле в топике, в серой спортивной кофте, в серых лосинах и в обуви на высоком каблуке.

"Уже делаем постановку на новую песню…", — подписала фото Дорофеева.

Снимки певицы захвалили интернет-пользователи. "Секас", — поделилась мнением moondorofeeva. "Офигенная", — считает _.diana_prosto_diana_. "Попа — бомба", — отметил kostyu4enko.

Надя Дорофеева в спортивном образе похвасталась попой / Скриншот с instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, в начале ноября 2018 года группа Время и Стекло представила lyric-видео на песню Про лицо. Выход нового альбома коллективы запланирован в 2019 году.