"Сексуальный наряд и горячие позы": Maruv зажгла в ночном клубе в Казахстане

Maruv дала концерт в ночном клубе в Казахстане / instagram.com/maruvofficial

Победительница финала национального отбора на Евровидение-2019 певица Maruv (Анна Корсун) выступила в столице Казахстана Астане в ночном клубе Zaza.

Исполнительница поделилась фотографиями с выступления на своей странице в Instagram.

На фото артистка запечатлена в сексуальном наряде и в соблазнительных позах вместе с секси-девушками со своей подтанцовки.

"…Zaza… это была удивительная ночь… Спасибо", — подписала певица горячие снимки.

Фото похвалили ряд интернет-пользователей. "Ты крутая", — считает viktoriya_avvdeeva. "Лучшая", — отметила stefaniya.davidson. "Девочки, какие вы бомбовые!!!" — поделилась мнением real_chillin.

Напомним, Maruv победила в украинском нацотборе на Евровидение-2019, второе место заняла группа Freedom Jazz, а третье — Kazka.

Maruv критиковали из-за того, что она гастролировала в России. Позже артистка отказалась представлять Украину на Евровидении-2019.

Потом Freedom Jazz и Kazka предложили представить нашу страну на конкурсе, но коллективы также не захотела принимать в нем участие. После этого было принято решение, что Украина не будет принимать участие в Евровидении-2019.

Справка. Финал конкурса Евровидения-2018 прошел в ночь на 12 мая в столице Португалии Лиссабоне, по итогам голосования победила израильтянка Нетта Барзилай, а украинский певец Melovin (Константин Бочаров) занял 17-е место из 26 возможных.