Опасное знакомство: Двое мужчин с сайта для гей-секса избили актера из "Универа"

Владимир Лавров / Кинолифт

Актера Владимира Лаврова, известного по роли в популярном российском комедийном сериале Универ, избили и ограбили двое мужчин, с которыми он договорился о свидании через сайт секс-знакомств.

По данным российским СМИ, 18 марта артист нашел объявление о поиске секс-партнера на одном из сайтов и договорился о встрече в своей московской квартире.

Через час гости были на месте. Один из злоумышленников с порога накинулся на Лаврова и начал его душить. Второй собрал ценные вещи — два смартфона, часы, банковские карты и ювелирные украшения. После этого налетчики скрылись.

Артист вызвал полицию и обратился за медицинской помощью. Сумму причиненного ущерба он оценил в 480 тысяч рублей.

Злоумышленников задержали по горячим следам. Теперь им грозит несколько лет тюрьмы за грабеж.

Напомним, ранее умер известный актер из сериалов "Универ" и "Следаки".