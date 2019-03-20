Популярная беременная актриса-комик пробежалась голой по парку: опубликовано фото 18+

Эми Шумер / Кадр из скетча Milk, Lemonade

Популярная американская комедийная актриса, звезда фильмов Девушка без комплексов и Красотка на всю голову, Эми Бет Шумер, на восьмом месяце беременности поучаствовала в откровенной фотосессии.

37-летняя актриса обнаженной пробежалась по парку, а фото выложила на свою страницу в соцсети Instagram. Фотосессию Шумер решила устроить в ходе компании по продвижению своего авторского шоу Amy Schumer Growing для стримингового сервиса Netflix, премьера которого была запланирована на 19 марта.

"Amy Schumer Growing выходит уже в этот вторник, и я не могу дождаться, чтобы прочитать все, что белые критики-мужчины скажут о моей беременности!", — подписала актриса серию откровенных снимков.

Напомним, ранее Эми Шумер позировала в купальнике для глянцевого журнала, а также снималась для эротического календаря шинного бренда Pirelli.