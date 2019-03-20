"Слишком сексуальная девочка": Тина Кароль заворожила необычным фото голых ног

Тина Кароль заворожила необычным фото голых ног / Фото: Instagram/Тина Кароль

Известная украинская певица Тина Кароль взволновала поклонников фото своих стройных ног.

У себя в Instagram певица выложила снимок из Нью-Йорка, где она подписала контракт на издание англоязычного альбома с американским лейблом.

На фото Кароль расположилась в кафе. При этом образ Тины – крайне элегантный и утонченный: она сидит со стакачиком кофе, одетая в короткое белое платье и стильное салатово-бежевое пальто. Причем ракурс подобран так, чтобы подписчики смогли по достоинству оценить стройные ножки артистки.

Читайте также"Нескромно ох*енно": Тина Кароль удивила сеть полуголым фотоИ они, несомненно, оценили.

"Шикарная. Воздуха мне", – пишет beloe.nebo. А strasnayaa отмечает: "Тина, ну ты как всегда королева!"

"Боже, ты такая шикарная, аж глаза расплавляются при виде тебя", – сделала комплимент певице kbryzgalova_29. Ей вторит ohmytinakarol: "Ослепла от твоей красоты".

"Тина, ты слишком сексуальная девочка", – резюмировал пользователь iimpulsess.

Ранее Тина Кароль похвасталась глубоким декольте. Знаменитость показала пышную грудь в стильном топе.

Как стало известно, Порошенко "отжал" концертный зал у Тины Кароль. Второго зала, который по техническим характеристикам мог бы принять шоу певицы, в городе нет.