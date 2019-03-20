"Капец как видны импланты": Светлана Лобода сверкнула соском, опубликовано видео

Светлана Лобода опубликовала видео, на котором виден ее сосок / instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода показала видео, на котором запечатлено, как она разминается перед выступлением в наряде с разноцветными пайетками и с очень глубоким декольте.

Ролик был записан перед выступлением в рамках тура в Америке, артистка опубликовала видео на своей странице в Instagram.

На видеоролике запечатлено, как артистка сводит и разводит плечи, видно, как двигается ее грудь, а потом несколько секунд был виден сосок исполнительницы.

"Вдох... Тур. Америка", — подписала ролик Лобода.

Видео по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Капец как видны импланты", — отметил aaron_giolts. "Глаза, как у демона", — считает 3agressor3. "Ну пипец, все показала, скоро покажет, как мышцы внизу качает!!!" — поделилась мнением dariya_alt_. "Самца переваривает", — пошутила annna.voronina.

Напомним, в мае 2018 года Светлана Лобода во второй раз стала мамой, она снова родила девочку и назвала ее Тильда. СМИ писали, что отцом малышки является солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн. Позже певицу госпитализировали из-за проблем с почками и провели экстренную операцию.