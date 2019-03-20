Показала все: Майли Сайрус выложила в Сеть свое свежее голое фото

Майли Сайрус / Instagram певицы

Известная эпатажными выходками американская поп-певица Майли Сайрус выложила в соцсети Instagram свое очередное фото в обнаженном виде.

На нем голая 26-летняя исполнительница позирует в шезлонге посреди пустыни. Из одежды на Сайрус наличествует одна лишь кокетливая панама.

Таким эротическим способом девушка объявила о том, что намерена выступить на музыкальном фестивале Вудсток – продолжении легендарного мероприятия 1969 года.

Напомним, ранее Майли Сайрус тайно вышла замуж за своего многолетнего возлюбленного - актера Лиама Хемсворта.