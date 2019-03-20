"Секс до пяти раз в день": Волочкова разоткровенничалась в интервью Собчак

Анастастия Волочкова и Ксения Собчак / Утро

Одиозная российская светская львица и бывшая балерина Анастасия Волочкова пожаловалась на свою "заклятую подругу" Ксению Собчак и ее новое YouTube-шоу.

Как сообщила Волочкова Комсомольская правде, Собчак предложила ей отсняться для нового выпуска и "зарыть топор войны".

Однако, прибыв со съемочной группой в дом экс-балерины, бывший кандидат в президенты РФ вела себя крайне развязно – попросив ту соблазнить оператора и показать "свои вертолеты, шпагаты в постели".

Читайте также"Она потерянный человек": Волочкова рассказала о пагубной зависимости СобчакДалее, Собчак добилась того, чтобы Волочкова показала ей фото своего таинственного возлюбленного и отказалась верить в то, что та занимается с ним сексом до пяти раз за сутки.

"У нас все прекрасно. Ксюш, у нас секс четыре-пять раз в день", − заявила бывшая балерина.

Затем Собчак хватала Волочкову за грудь – якобы чтобы проверить, не искусственного ли та происхождения.

Апофеозом происходящего, по словам Волочковой, стал тот факт, что Собчак попросила попариться с ней в бане – "без камер поговорить наедине о своем, о девичьем". В этом время люди из ее команды "втихаря" установили микрокамеру и микрофон.

Напомним, ранее Волочкова поморозила голые прелести в снегу, а также продемонстрировала откровенный шпагат.