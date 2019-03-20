В России экстренно госпитализировали порноактрису Беркову

Артистку нашли дома в полуобморочном состоянии.
В Москве в одну из столичных клиник экстренно госпитализировали порноактрису Елену Беркову.
Как сообщает Star Hit, Беркову нашли дома в полуобморочном состоянии.
"Мы не сразу узнали знаменитость, она была очень бледная. Как говорили врачи, в больницу обратился ее друг", - поделилась впечатлениями с журналистами одна из пациенток больницы.
По предварительным данным, причина ухудшения самочувствия Берковой заключается в чрезмерно строгих диетах, с помощью которых актриса корректировала фигуру.
Позже в клинике сообщили, что артистке назначили терапию в виде капельниц и уколов, однако впоследствии ее состояние ухудшилось. По информации медиков, причина госпитализации – ослабление организма порноактрисы на фоне продолжительного голодания.
Позже артистка в Instagram сняла видео из больницы и заверила, что ей уже гораздо лучше.
Мои хорошие!!!! ❤????? Я снова с вами. Капельницу ещё не сняли, но не бестпокойтесь так за меня…. Я сильная девочка. Со мной всё будет в порядке! Врачи разрешили сегодня поехать домой. ? И сегодня я уже буду дома.. Если смогу то выйду в эфир ненадолго. Всех люблю, спасибо за беспокойство! ? Всем отвечу, как приеду домой. А завтрая уже буду вместе с вами наслаждаться жизнью!!! ?Она у нас одна. Пожалуйста будь-те добрее друг к другу. Всегда ваша. ? P.S "Дорогие" журналисты @starhit.ru я "очень рада", что вы так пристально "следите" за моей персоной!!! ? Но, можете быть спокойны, со мной ВСЁ ХОРОШО!!!! ? #ntv #russia1 #5tv #rtv #rt #l78 #Life #mk #360tv #rentv #tass # #tvc #runews24 #kp
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