В России экстренно госпитализировали порноактрису Беркову

Елена Беркова из-за голодания попала в больницу / Фото: Instagram/berkova

В Москве в одну из столичных клиник экстренно госпитализировали порноактрису Елену Беркову.

Как сообщает Star Hit, Беркову нашли дома в полуобморочном состоянии.

"Мы не сразу узнали знаменитость, она была очень бледная. Как говорили врачи, в больницу обратился ее друг", - поделилась впечатлениями с журналистами одна из пациенток больницы.

По предварительным данным, причина ухудшения самочувствия Берковой заключается в чрезмерно строгих диетах, с помощью которых актриса корректировала фигуру.

Позже в клинике сообщили, что артистке назначили терапию в виде капельниц и уколов, однако впоследствии ее состояние ухудшилось. По информации медиков, причина госпитализации – ослабление организма порноактрисы на фоне продолжительного голодания.

Позже артистка в Instagram сняла видео из больницы и заверила, что ей уже гораздо лучше.

Напомним, российский телеведущий Егор Иващенко сообщил, что певица Юлия Началова до смерти — примерно месяц назад — рассказала ему о преодолении онкологического заболевания.