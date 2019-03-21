"Секси-секси": в Сети захвалили снимок Ани Лорак в платье с глубоким декольте

Ани Лорак разместила фото в платье с глубоким декольте и получила много позитивных комментариев / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) поделилась фотографией, на которой запечатлена в платье с глубоким декольте и получила много комплементов.

Артистка опубликовала снимок на своей странице в Instagram, за 16 часов он собрал более 105 тысяч лайков.

Исполнительница сверкнула грудью в бордовом платье без бретелей с распущенными волосами и без украшений.

Певица лаконично подписала фото — разместила смайл в виде цветка.

Интернет-пользователи захвалили снимок артистки. "Секси-секси", — поделился мнением kozyrev_9011. "Очень красивая и стройная, про вокал — вообще молчу", — написала c.w.e.t.l.a.n.a.

"Ты самая лучшая, клевая, классная! Ты нежная, милая, просто прекрасная! Непревзойденная и несравненная. Ты самая яркая и офигенная! Эффектная, модная, неотразимая. Ты самая-самая сердцем любимая!" — отметила liudmilabieliakowa.

Напомним, в конце июля 2018 года в одном из караоке-баров Киева мужа Ани Лорак — турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, заметили в компании молодой брюнетки.

Супруг певицы обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Журналисты уже узнали имя "подруги" предпринимателя. Позже стало известно, что артистка развелась с мужем.