Холли Берри сверкнула грудью в новом трейлере Джон Уик 3

Дата выхода намечена уже на май 2019.
Вышел новый трейлер боевика Джон Уик 3 с Киану Ривзом и Холли Берри. Причем последняя порадовала зрителей весьма смелым декольте.
Джон Уик 3: дата выхода
Премьера Джон Уик 3 в Украине намечена на 17 мая 2019.
Джон Уик 3: в ролях
Помимо Киану Ривза и Холли Берри в фильме снялись Лоуренс Фишборн ("Матрица"), Джером Флинн ("Игра престолов"), Иэн Макшейн ("Американские боги"), а также Анжелика Хьюстон, Марк Дакаскос, Джон Легуизамо, Азия Кейт и другие.
Режиссером по-прежнему выступает Чад Стахелски, сценарий написал Дерек Кольстад, которые работали над первыми двумя частями Джона Уика.
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Джон Уик 3: сюжет
По сюжету, Джон Уик, нарушив главное правило сообщества убийств — когда убил на территории отеля "Континенталь" – пытается найти из этой максимально проигрышной ситуации выход.
За его жизнь назначена награда в $14 млн, Джона преследуют ниндзя и прочие убийственно опасные личности. А вот красотка Берри в роли Софии выступит на стороне главного героя.
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