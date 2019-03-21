Холли Берри сверкнула грудью в новом трейлере Джон Уик 3

Вышел новый трейлер боевика Джон Уик 3 с Киану Ривзом и Холли Берри. Причем последняя порадовала зрителей весьма смелым декольте.

Джон Уик 3: дата выхода

Премьера Джон Уик 3 в Украине намечена на 17 мая 2019.

Джон Уик 3: в ролях

Помимо Киану Ривза и Холли Берри в фильме снялись Лоуренс Фишборн ("Матрица"), Джером Флинн ("Игра престолов"), Иэн Макшейн ("Американские боги"), а также Анжелика Хьюстон, Марк Дакаскос, Джон Легуизамо, Азия Кейт и другие.

Режиссером по-прежнему выступает Чад Стахелски, сценарий написал Дерек Кольстад, которые работали над первыми двумя частями Джона Уика.

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Джон Уик 3: сюжет

По сюжету, Джон Уик, нарушив главное правило сообщества убийств — когда убил на территории отеля "Континенталь" – пытается найти из этой максимально проигрышной ситуации выход.

За его жизнь назначена награда в $14 млн, Джона преследуют ниндзя и прочие убийственно опасные личности. А вот красотка Берри в роли Софии выступит на стороне главного героя.

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