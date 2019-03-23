"Мечта любого": Надя Дорофеева похвасталась грудью

Надя Дорофеева / Скриншот с instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица, участница группы Время и Стекло Надя Дорофеева поделилась фотографией, на которой запечатлена перед участием в церемонии награждения престижной музыкальной премии — YUNA-2019.

Артистка надела черное платье с глубоким декольте и с перьями, сфотографировалась в нем перед зеркалом и поделилась снимком в Instagram.

На фото исполнительница запечатлена с распущенными волосами, она оперлась о стол руками, и в центре внимания оказалась грудь.

Дорофеева коротко подписала фото — "готова" — и добавил тэг @yunaawards.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Мечта любого", — поделился мнением sergiilemekha. "Какая красивая", — отметила vladazozolotarenko. "Богинькааааа", — поделилась мнением nadyaxegor.

Напомним, группа Время и Стекло претендовала на премию YUNA-2019 в номинации "Лучшая поп-группа", ее конкурентами были Kadnay, Kazka, Mozgi и Onuka.

Церемония награждения премии YUNA-2019 прошла 22 марта в Киеве во Дворце спорта. Премию в номинации "Лучшая поп-группа" получила Kazka.