Светлана Лобода покрасовалась в полотенце на пикантном фото

Светлана Лобода показала пикантное фото / Instagram/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода взволновала поклонников новым откровенным фото.

На своей странице в Instagram 36-летняя знаменитость поделилась снимком, на котором она позирует в одном лишь полотенце, прикрывая пышную грудь.

Кто-то назвал фото вульгарным, и назвал певицу "порноактрисой", другим же образ Лободы понравился.

"Как можно быть такой идеальной?", "Влажность аж через фото проступает", "Порноактриса", "Это потрясающе сексуально", "Уф, жарко", - писали юзеры.

Светлана Лобода покрасовалась в полотенце / Instagram/lobodaofficial

Ранее СМИ назвали стоимость выступления Светланы Лободы.