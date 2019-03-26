Оголилась в ванной: Кортни Кардашьян удивила пикантным фото

Кортни Кардашьян показала откровенное фото / Instagram/kourtneykardash

Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Кортни Кардашьян следует примеру своих сестер, и использует свое оголенное тело для привлечения внимания.

На своей странице в Instagram 39-летняя звезда поделилась снимком, на котором она запечатлена лежа в ванной, полностью оголившись. Ее интимные места прикрывает белая пена.

Так, Кортни прорекламировала свой новый бизнес-проект - интернет-сайт Poosh (это домашнее прозвище ее дочери Пенелопы), который будет посвящен стилю жизни и содержать практические советы для женщин.

Кортни Кардашьян обнажилась для фото / Instagram/kourtneykardash

Ранее Ким Кардашьян шокировала сеть нелепым откровенным нарядом.