"Где манеры?": Надя Дорофеева нарвалась на жесткую критику из-за вульгарного жеста

Надя Дорофеева вызвала бурю обсуждений под провокационным фото / Скриншот с Instagram/nadyadorofeeva

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева нарвалась на критику фанатов из-за провокационного жеста.

Артистка опубликовала на своей странице в Instagram снимок со сьемок клипа на песню "Дим", на котором она предстала в рубашке, длинном пиджаке и босоножках. Певица изобразила дерзкую ухмылку и показала средние пальцы на обеих руках.

"Я хотіла танцювати тільки з ним", - подписала кадр певица стройкой из новой песни.

Одни назвали такой жест певицы "защитой от хейтеров", другие же пристыдили Дорофееву, напомнив, что ее снимки в соцсетях рассматривают дети.

"Шикарная Надя, но эта гримаса?", "Ну зачем? Вы меня так разочаровали этим жестом на фото", "Бл*, Надя, ну где манеры? Ты же леди", "Надя, вам не стыдно такое фоткать? За вами же дети следят!", "Защита от хейтеров, я ооочень хотела такое фото", - писали юзеры.

Надя Дорофеева показала средние пальцы рук / Instagram/nadyadorofeeva

Ранее Надя Дорофеева похвасталась грудью.