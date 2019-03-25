Надя Дорофеева и Позитив рассказали о самом экстремальном сексе

Дорофеева,Позитив / instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица, участница группы Время и Стекло Надя Дорофеева поделилась, что самый экстремальный секс у нее был в поезде.

Секс в поезде был в глубокой молодости, рассказала артистка Фактам за кулисами музыкальной премии YUNA-2019.

По словам коллеги Дорофеевой по группе — Алексея Завгороднего (Позитив), у него самый экстремальный секс был в подъезде на лестничной клетке.

"...Я помню, что я постелил курточку, плащ или что-то такое, вот, он весь был грязный, и рядом… кто-то нагадил, и кучка… лежала прямо возле моего лица", — сказал артист.

Дорофеева добавила, что экстремальный секс был "в глубокой молодости, в ранней молодости". "…потому что сейчас уже, когда ты взрослеешь, реально ты понимаешь, ты задумываешься о комфорте, о гигиене, как минимум. Почему все такие молодые безбашенные, — это вообще непонятно", — отметила певица.

Напомним, группа Время и Стекло претендовала на премию YUNA-2019 в номинации "Лучшая поп-группа", ее конкурентами были Kadnay, Kazka, Mozgi и Onuka.

Церемония награждения премии YUNA-2019 прошла 22 марта в Киеве во Дворце спорта. Премию в номинации "Лучшая поп-группа" получила Kazka.