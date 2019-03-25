Сексапильная ведущая Евровидения Бар Рафаэли показала фото с отдыха

25 марта 2019, 23:04

Супермодель решила уехать в отпуск перед ответственной миссией.

  • Ведущая Евровидения Фото: Instagram/barrefaeli
  • Ведущая Евровидения Фото: Instagram/barrefaeli
  • Ведущая Евровидения Фото: Instagram/barrefaeli
  • Ведущая Евровидения Фото: Instagram/barrefaeli
  • Ведущая Евровидения Фото: Instagram/barrefaeli
  • Ведущая Евровидения Фото: Instagram/barrefaeli
  • Ведущая Евровидения Фото: Instagram/barrefaeli
  • Ведущая Евровидения Фото: Instagram/barrefaeli
  • Ведущая Евровидения Фото: Instagram/barrefaeli

Израильская супермодель Бар Рафаэли, которая будет одной из ведущих песенного конкурса Евровидение-2019, показала многочисленным подписчикам своего блога эффектные фото с отдыха в теплых краях.

"Лето, я готова", - написала красотка в Instagram.

33-летняя супермодель Бар Рафаэли опубликовала в сети сексапильные фото возле бассейна, на пляже, на яхте, в пучине морских волн. Манекенщица охотно демонстрирует свою стройную фигуру, Она фотографируется в откровенных купальниках и топлес.

Модель может похвастаться безупречными формами, потому все поклонники с удовольствием ждут следующих солнечных фото израильтянки.

Рафаэли часто публикует снимки без макияжа и в естественной обстановке, которые набирают массу одобрительных лайков.

Напомним, одна из самых популярных в мире plus-size моделей Эшли Грэм поделилась с подписчиками своего блога снимком, на котором запечатлен итог преображения ее фигуры в результате многочисленных спортивных тренировок.

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