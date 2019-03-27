"Вот это сиси": украинская телеведущая взволновала сеть эротическим видео

Филонова показала фигуру в боди / instagram/efilonova

Украинская телеведущая Елена Филонова взволновала поклонников новым пикантным видео.

На своей странице в Instagram 34-летняя знаменитость показала, как она готовится к сьемкам "Ревизора". В ролике Филонова одета лишь в красный боди, который подчеркивает ее аппетитную фигуру, и делает акцент на декольте.

"Ревизор Красоты в действии. Подготовка", - подписала ролик Филонова.

Поклонники восхитились далеко не модельными формами ведущей, отметив, что такие формы мужчинам нравятся больше, чем "сухая вобла".

"Фигуркааааа просто шик, блеск, красота!", "Сочная как манго, а не плоская модель", "Вот это сиси", "Такая фигурка нравиться мужчинам больше, чем сухая бесформенная вобла! Леночка вы красотка", - отреагировали подписчики.

Ранее Елену Филонову жестко разнесли из-за фото в бикини.