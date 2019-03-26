"Эротическая фантазия": в Сети захвалили снимки Максима Галкина в разных образах

В соцсети расхвалили фото Максима Галкина в разных образах / Instagram

Российский юморист и телеведущий, муж певицы Аллы Пугачевой — Максим Галкин, поделился в Сети фотографиями в разных образах и получил много лестных комментариев.

Артист позировал в костюме супергероя, пирата Джека Воробья, римского императора, русского царя и поделился снимками на своей странице в Instagram.

Ведущий писал, что хотел пойти на карнавал и поинтересовался, в каком образе выглядит лучше всего.

"Моя эротическая фантазия первая…", — написала singerilka. "…все образы на высоте!" — полагает kettykat009. "Во всех нарядах — неотразим! Артист — одним словом!" — поделилась мнением stamina19.

Напомним, 23 декабря 2011 года Максим Галкин взял в жены Аллу Пугачеву, у пары есть двое детей — двойняшки Гарри и Лиза. СМИ писали, что от юмориста беременна его "любовница" — ведущая, писательница Юлия Барановская.