"Орешек созрел": Настя Каменских похвасталась сексуальным мультяшным портретом

Настя Каменских показала свой сексуальный мультяшный портрет / instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских (выступает под псевдонимом NK) опубликовала свой мультяшный портрет.

Артистка похвасталась портретом на своей странице в Instagram, за день он собрал более 86 тысяч лайков.

На портрете певица запечатлена с распущенными волосами, в укороченной кофте и в трусиках, в центре внимания оказалась ее попа.

Портрет по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Орешек созрел", — написал j000ker777.

"Наверное, других достоинств нет...", — отметила familygorozanowy. "Ты очень сексуальная красотка", — считает pitrinaliosha.

Ранее Настя Каменских в Instagram показала фотографию для глянцевого журнала Cosmopolitan, на которой запечатлена в вечернем образе, и нарвалась на троллинг. Снимок за день собрал более 110 тысяч лайков.