"Орешек созрел": Настя Каменских похвасталась сексуальным мультяшным портретом

Портрет, опубликованный певицей в соцсети, собрал десятки тысяч лайков.
Украинская певица Настя Каменских (выступает под псевдонимом NK) опубликовала свой мультяшный портрет.
Артистка похвасталась портретом на своей странице в Instagram, за день он собрал более 86 тысяч лайков.
На портрете певица запечатлена с распущенными волосами, в укороченной кофте и в трусиках, в центре внимания оказалась ее попа.
Портрет по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Орешек созрел", — написал j000ker777.
"Наверное, других достоинств нет...", — отметила familygorozanowy. "Ты очень сексуальная красотка", — считает pitrinaliosha.
Ранее Настя Каменских в Instagram показала фотографию для глянцевого журнала Cosmopolitan, на которой запечатлена в вечернем образе, и нарвалась на троллинг. Снимок за день собрал более 110 тысяч лайков.