Maruv в латексных чулках и вызывающей позе позвала фанатов на концерт в Москве

Марув показала пикантное фото / instagram.com/eurovision.ua/

Победительница украинского нацотбора на Евровидение-2019 Maruv, которая отказалась представлять страну в Израиле, необычно анонсировала свой первый сольный концерт, который пройдет в Москве уже 6 апреля.

На своей странице в Instagram Maruv показала фото, на котором она запечатлена в чреном нижнем белье, полупрозрачной накидке, латексных чулках и обуви на громадных каблуках.

"Совсем скоро первый большой сольный концерт в Москве! 6 апреля я выйду на сцену концертного зала @izvestiya_hall", - написала певица.

Подписчики упрекнули певицу в том, что она сначала отыграет концерт в России, а уже затем уже поедет в Украину.

"Но ты обещала не выступать в России", "Але не але, но артистка должна развиваться, и я рад что в России она появляется. Очень неординарная артистка. И она должна нести свой посыл в массы. Хватит уже сраться и давайте наконец дружить!", "Это "зрада" или "перемога"?", "Там и оставайся!", "Я абсолютно не против того, чтобы вы выступали в России, это ваш выбор и ваше право. Вопрос возникает только один – почему сначала концерт в России, а потом аж в Украине? Вот это мне не понятно, и это отталкивает", - писали юзеры.

Марув покрасовалась в латексных чулках / instagram.com/maruvofficial

Ранее Maruv после победы на премии Yuna уехала в Россию.