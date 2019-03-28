"Ножки огонь": Анна Семенович покрасовалась фигурой в стильной накидке

Семенович покрасовалась фигурой на отдыхе / Instagram

Российская певица и фигуристка Анна Семенович порадовала поклонников новым солнечным фото.

На своей странице в Instagram артистка показала снимок у бассейна, на котором она запечатлена в купальнике и стильной накидке, и демонстрирует стройные ножки.

"Нырнем?", - подписала фото Семенович, сопроводив хештегами "хочу лета" и "позитивщики".

Поклонники расхвалили аппетитные формы Семенович, назвав ее "шикарной нимфой".

"Какая женщина", "Анна, вы неповторимы", "Прям в халате?", "Ножки-то у тебя огонь!", "Шикарная нимфа!", - писали юзеры.

Анна Семенович получила десятки комплиментов / instagram/ann_semenovich

Ранее Анна Семенович едва прикрыла пышную грудь на фото.