Девушка дня Instagram: модель с натуральной пышной грудью Юлия Логачева

Юлия Логачева Instagram.com/julloganova
Юлия Логачева Instagram.com/julloganova
Юлия Логачева Instagram.com/julloganova
Юлия Логачева Instagram.com/julloganova
Юлия Логачева Instagram.com/julloganova
Юлия Логачева Instagram.com/julloganova
Юлия Логачева Instagram.com/julloganova
Юлия Логачева Instagram.com/julloganova
Юлия Логачева Instagram.com/julloganova
Юлия Логачева Instagram.com/julloganova
Юлия Логачева Instagram.com/julloganova
Юлия Логачева Instagram.com/julloganova
Юлия Логачева Instagram.com/julloganova
Юлия Логачева Instagram.com/julloganova
Юлия Логачева Instagram.com/julloganova
Юлия Логачева – 25-летняя модель родом из Волгограда. Девушка еще со школьных времен хотела стать моделью и отличаться от сверстниц. Сейчас она летает на сьемки в Париж, Лондон, побывала в Германии, Исландии и многих других странах мира.
Юлия признается, что обладает такими формами от природы, ни разу не посещала пластического хирурга, иногда ходит в спортзал, а ее грудь 75 C-D (3-4 размер) – натуральная.