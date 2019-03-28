"Раздвигай ножки": Светлана Лобода покрасовалась в смелой позе

Певица примерила кожаный плащ.
Украинская певица Светлана Лобода вызвала жаркие обсуждения под последним фото.
На своей странице в Instagram 36-летняя знаменитость поделилась снимком, на котором она позирует сидя на стуле в кожаном плаще, заняв провокационную позу.
"Попала в сердце мне "Пуля-Дура" soon...", - подписала фото певица.
Поклонники по-разному отреагировали на снимок: одни восхитились стройными ногами певицы, другие же раскритиковали вульгарную позу Лободы.
"Вот это ножки", "Раздвигай ножки", "Интеллигентность так и прет. Фу. Что за поза?", "Ах какие ножки...", "Плащ шикарный", - писали юзеры.
Ранее Светлана Лобода покрасовалась в полотенце на пикантном фото.