Леди Гаге - 33: топ-5 эпатажных клипов поп-дивы

Обладательница "Оскара" и "мама монстров" будоражила воображение фанатов креативными видеоработами.
Известная американская поп-певица Леди Гага 28 марта отмечает свой 33 день рождения.
Певица итальянского происхождения, настоящее имя которой - Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта, всегда удивляла публику не только текстами песен или внешним видом, но и музыкальными видео. "Главред" собрал топ-5 эпатажных клипов оскароносной знаменитости, которые будоражат воображение зрителя.
1. Paparazzi (2009, 230 млн просмотров)
2. Bad Romance (2009, 1 млрд просмотров)
3. Alejandro (2010, 357 млн просмотров)
4. Born This Way (2011, 244 млн просмотров)
5. Judas (2011, 322 млн просмотров)
Ранее Леди Гага отменила свою помолвку.