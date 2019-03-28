Леди Гаге - 33: топ-5 эпатажных клипов поп-дивы

28 марта 2019, 14:11

Обладательница "Оскара" и "мама монстров" будоражила воображение фанатов креативными видеоработами.

Леди Гага
Леди Гага отмечает 33-й день рождения / Reuters

Известная американская поп-певица Леди Гага 28 марта отмечает свой 33 день рождения.

Певица итальянского происхождения, настоящее имя которой - Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта, всегда удивляла публику не только текстами песен или внешним видом, но и музыкальными видео. "Главред" собрал топ-5 эпатажных клипов оскароносной знаменитости, которые будоражат воображение зрителя.

1. Paparazzi (2009, 230 млн просмотров)

2. Bad Romance (2009, 1 млрд просмотров)

3. Alejandro (2010, 357 млн просмотров)

4. Born This Way (2011, 244 млн просмотров)

5. Judas (2011, 322 млн просмотров)

Ранее Леди Гага отменила свою помолвку.

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Леди Гага
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