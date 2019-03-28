Пышногрудая экс-"ВИА Гра" восхитила сеть подтянутой фигурой в мини-бикини

Татьяна Котова показала пышный бюст / instagram.com/kottova

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Татьяна Котова похвасталась своими соблазнительными формами в купальнике.

Певица на своей странице в Instagram показала снимок. На котором она демонстрирует подтянутую фигуру в ярком бикини, демонстрируя пышную грудь.

"С каких привычек начинаете свой день? Кто-то любит понежиться в кроватке до последней секунды, а кто-то вскакивает, когда солнце еще не встало. Делаешь ли утром зарядку, выпиваешь ли стакан воды? Мне очень нравится высказывание Джона Максвелла, что "Ты никогда не изменишь свою жизнь, пока не изменишь свои ежедневные привычки". Ведь все же начинается с малого", - подписала кадр знаменитость.

Поклонники оставили артистке десятки комплиментов, признавшись, что мечтают о такой же фигуре, как у нее.

"Фигура просто огонь!", "Ну вот куда еще краше? Богиня!", "Ты очень сексуальная", "Богиня, без комментариев", - писали юзеры.

Татьяна Котова показала фигуру в мини-бикини / instagram.com/kottova

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