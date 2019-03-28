"Престарелый голый дядька!": муж Наташи Королевой шокировал сеть обнаженным фото

Сергей Глушко эпатировал публику голым фото / Instagram

Муж украинской певицы Наташи Королевой Сергей Глушко, известный как стриптизер Тарзан, удивил сеть своим оголенным видом.

На своей странице в Instagram 49-летний артист показал снимок, на котором он красуется своим телом вовсе без одежды.

"Уже тепло, но... Пока через стекло", - подписал фото Тарзан.

Подписчики по-разному отреагировали на фото: одни признались, что завидует Королевой, другие же пристыдили стриптизера за столь откровенное фото.

"Прекрасен, вот приятно посмотреть", "Ниче такая тушка, повезло Натахе!", "Ооооо... Какой вкусный, просто секси, прости Наташа", "Деда, ну совсем с ума сошел", "Ооо... Престарелый голый дядька!", "Зачем такие фото выкладывать, не понять…", - отреагировали подписчики.

Тарзан показал фото без одежды / instagram.com/tarzan___official

Ранее Наташа Королева показала пикантное видео своего мужа Тарзана.