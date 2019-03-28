"Бросалась на мужиков": Дана Борисова призналась в зависимости от секса

Дана Борисова / "Комсомольская правда"

Российская телеведущая Дана Борисова призналась в том, что после того, как избавилась от наркозависимости, попыталась заменить пагубную тягу сексуальными утехами.

"Я бросалась на мужчин. Сексоголизм продлился три месяца, а потом мой врач посадил меня на таблетки. Всякое разное было. Стыдно вспомнить", - рассказала 42-летняя звезда.

Сейчас Борисова посещает специальные центры поддержки, общаясь с такими же зависимыми, пишет Стархит.

Напомним, ранее сообщалось отом, что Дана Борисова едва не покончила жизнь самоубийством.