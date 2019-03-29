Обнародован трейлер нашумевшего американского сериала Чернобыль

Сериал Чернобыль расскажет о чудовищном взрыве на ЧАЭС / Фото: скриншот из видео

Опубликован трейлер исторического мини-сериала Чернобыль о событиях в Украине, первая серия которого появится на экранах в Британии и США 6 мая 2019 года.

Видео проекта, который состоит из пяти эпизодов, опубликовано в официальном YouTube-аккаунте телеканала HBO.

Сериал повествует о взрыве, случившемся 26 апреля 1986-го на Чернобыльской АЭС. Согласно сценарию, авторы намерены рассказать о "храбрых мужчинах и женщинах, которые пожертвовали собой, чтобы спасти Европу от невообразимой катастрофы".

Главные роли в Чернобыле исполнили Стеллан Скарсгард и Эмили Уотсон. Также в проекте приняли участие актеры Джаред Харрис, Росс Армстронг, Эдриан Роулинс, Пол Риттер и Джесси Бакли. Сценарий к нашумевшему сериалу написал Крейг Мазин, который выступил автором картин Без чувств, Супергеройское кино и Человек-ракета.

Ранее канал HBO показал первые кадры из сериала Чернобыль.