"Разврат": Ольгу Бузову разнесли за снимок в полупрозрачном белье

Фото, опубликованное певицей в соцсети, за 8 часов собрало почти 200 тысяч лайков.
Российская певица Ольга Бузова опубликовала фотографию, на которой запечатлена в почти прозрачном нижнем белье.
Снимок артистка разместила на своей странице в Instagram, за 8 часов он собрал почти 200 тысяч лайков.
Исполнительница с распущенными волосами покрасовалась в черном кружевном белье с узорами и в массивном украшении на шее.
Бузова подписала фото словами из своей песни Очень хорошо:
"Мне подруги говорили — не будь дурой,
Он с твоим сердцем поиграет и опять обманет.
Но я не верю, что у нас с тобою так будет,
И словно бабочка лечу на твое пламя…"
Снимок певицы раскритиковали ряд интернет-пользователей. "Разврат", — считает zatonskih.d. "Антисексуальна, не старайся, Олечка…", — написала natali_shishelova76. "Противная", — поделилась мнением i_nastenka1.
Ранее Ольга Бузова показала фото на котором запечатлена в топе, оголяющем живот, и в спортивных штанах. Фанаты отметили, что живот певицы выглядит неестественно худым, а руки похожи на ссохшиеся тростинки.