"Разврат": Ольгу Бузову разнесли за снимок в полупрозрачном белье

Ольга Бузова показала фото в белье и нарвалась на критику / instagram.com/buzova86

Российская певица Ольга Бузова опубликовала фотографию, на которой запечатлена в почти прозрачном нижнем белье.

Снимок артистка разместила на своей странице в Instagram, за 8 часов он собрал почти 200 тысяч лайков.

Исполнительница с распущенными волосами покрасовалась в черном кружевном белье с узорами и в массивном украшении на шее.

Бузова подписала фото словами из своей песни Очень хорошо:

"Мне подруги говорили — не будь дурой,

Он с твоим сердцем поиграет и опять обманет.

Но я не верю, что у нас с тобою так будет,

И словно бабочка лечу на твое пламя…"

Снимок певицы раскритиковали ряд интернет-пользователей. "Разврат", — считает zatonskih.d. "Антисексуальна, не старайся, Олечка…", — написала natali_shishelova76. "Противная", — поделилась мнением i_nastenka1.

Ранее Ольга Бузова показала фото на котором запечатлена в топе, оголяющем живот, и в спортивных штанах. Фанаты отметили, что живот певицы выглядит неестественно худым, а руки похожи на ссохшиеся тростинки.