"Сногсшибательная": дочь Веры Брежневой покрасовалась в топике без лифчика

Соня Киперман позировала в топике без лифчика / instagram.com/sonyaxkiperman

Дочь певицы из Украины Веры Брежневой — 17-летняя Соня Киперман — опубликовала фотографии, на которых запечатлена в топике и без лифчика.

Девушка поделилась снимками на своей странице в Instagram, они собрали тысячи лайков.

Киперман позировала в белом топике, одно фото было сделано на фоне деревьев, а другое — на фоне камней.

Снимок, сделанный возле деревьев, она подписала — "Жду тебя".

Фото похвалили ряд интернет-пользователей. "Сногсшибательная", — считает artem_090183. "Красотка Соня", — отметил alexandrtarovik. "Безупречная Соня", — поделилась мнением ignatievadryan.

Соня Киперман позировала в топике без лифчика / instagram.com/sonyaxkiperman

Напомним, 30 марта Соне Киперман исполнится 18 лет. В начале марта стало известно, что девушка кардинально сменила имидж и в Instagram удивила своих подписчиков новым образом.