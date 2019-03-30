Вера Брежнева сверкнула грудью в боди, опубликованы фото

Вера Брежнева покрасовалась в боди и сверкнула грудью / instagram.com/ververa

Певица из Украины Вера Брежнева поделилась фотографиями, на которых запечатлена в боди без бретелек и с вырезом.

Артистка опубликовала снимки на своей странице в Instagram, за 11 часов они собрали более 140 тысяч лайков.

Исполнительница позировала с распущенными волосами в серебристом боди, сидя на стуле. На фото в центре внимания оказалась ее грудь.

Брежнева коротко прокомментировала снимки — написала хэштег "Яжемать" и поставила смайл в виде сердечка.

Фото похвалили ряд интернет-пользователей. "Мать, ты шикарная", — написала santadimopulos. "Вера, ты неотразима!!! Красотка!!!" — считает fantom_776_. "Фэшн-мать", — поделился мнением winogarov.

Ранее Вере Брежневой приписали роман с неженатым молдавским певцом, одним из тренеров шоу "Голос країни-9" Даном Баланом (Dan Balan). Новый слух о личной жизни артистки появился после того, как она опубликовала в Instagram фрагмент клипа Наше лето, в котором обнимается с Баланом.

Справка. Вера Брежнева в октябре 2015 года тайно вышла замуж за композитора и продюсера Константина Меладзе. Свадьба прошла в Италии в кругу близких.