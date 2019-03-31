Секс и бурлеск: Дита фон Тиз взволновала фанатов откровенным фото

Дита фон Тиз показала пикантное фото / instagram/ditavonteese

Американская фотомодель и певица Дита фон Тиз поделилась с поклонниками пикантным снимком.

Фото королева бурлеска опубликовала на своей странице в Instagram, на нем она запечатлена во время одного из своих шоу, сексуально изогнувшись, демонстрируя пышную грудь без бюстгальтера.

Откровенное фото экс-жены скандального рокера Мэрилина Мэнсона меньше чем за сутки собрало около 50 тысяч лайков и сотни восторженных комментариев.

Дита фон Тиз покрасовалась на откровенном фото / instagram.com/ditavonteese/

Ранее Дита фон Тиз "засветила" пышную грудь в откровенном наряде.