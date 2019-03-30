"Грудь нереально красивая": Даша Астафьева покрасовалась топлес

Известная украинская певица и актриса Даша Астафьева, бывшая солистка группы NikitA, показала кадры с новой эротической фотосессии.

На своей странице в Instagram 33-летня знаменитость показала черно-белые фото, на которых она предстала с черным кожаным ошейником и оголенной грудью. Соски певицы были прикрыты черными накладками с кисточками.

"С декадансом по жизни…", - подписала фото певица.

Поклонники осыпали Астафьеву комплиментами, восхитившись ее формами и необычными фото.

"Невероятная всегда", "Пример красивой, вкусной, настоящей, сильной сексуальной энергии. Это редкость...", "Грудь нереально красивая", "Боже! Как круто! Смотрю и восхищаюсь и фотографом и Дашей!", - отреагировали поклонники.

Ранее Даша Астафьева покрасовалась топлес в новой откровенной фотосессии.