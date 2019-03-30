"Какая киса": Светлана Лобода в мини-шортах похвасталась бесконечными ногами

Певица побывала в гостях на шоу Ивана Урганта.
Украинская певица Светлана Лобода восхитила поклонников стройностью и красотой своих ног.
На своей странице в Instagram 36-летняя знаменитость показала фото и видео с вечернего российского шоу Ивана Урганта. Певица выбрала для появления на "Первом канале" оверсайз пиджак, черную водолазку и кожаные шорты. Образ певица дополнила черными босоножками и массивными кольцами на обеих руках.
Поклонники стали восхищаться красотой певицы, и назвали ее ноги "самыми красивыми ногами шоу-бизнеса".
"Нельзя же быть такой красивой, Светлана Сергеевна", "Ох какая киса", "Ооо, какие ноги!", "Ох уж эти ноги", "Все-таки у Светланы самые красивые ноги шоу-бизнеса", - писали юзеры.
Ранее Светлана Лобода покрасовалась в смелой позе.