"Какая киса": Светлана Лобода в мини-шортах похвасталась бесконечными ногами

Светлана Лобода покрасовалась в оверсайз пиджаке / instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода восхитила поклонников стройностью и красотой своих ног.

На своей странице в Instagram 36-летняя знаменитость показала фото и видео с вечернего российского шоу Ивана Урганта. Певица выбрала для появления на "Первом канале" оверсайз пиджак, черную водолазку и кожаные шорты. Образ певица дополнила черными босоножками и массивными кольцами на обеих руках.

Поклонники стали восхищаться красотой певицы, и назвали ее ноги "самыми красивыми ногами шоу-бизнеса".

"Нельзя же быть такой красивой, Светлана Сергеевна", "Ох какая киса", "Ооо, какие ноги!", "Ох уж эти ноги", "Все-таки у Светланы самые красивые ноги шоу-бизнеса", - писали юзеры.

Ранее Светлана Лобода покрасовалась в смелой позе.