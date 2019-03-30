Аппетитная Рианна похвасталась округлыми формами в прозрачном нижнем белье

30 марта 2019, 14:18

Знаменитость прорекламировала свой бренд.

Рианна покрасовалась в нижнем белье / instagram.com/rihannadaily

Барбадосская певица Рианна взволновала фанатов пикантными фото – знаменитость продемонстрировала на себе сексуальный комплект из новой коллекции нижнего белья Savage x Fenty, которая выйдет 1 апреля.

Певица опубликовала в Instagram снимки, на которых она запечатлена в прозрачном желтом комплекте – трусиках-шортах и свободном топе.

Поклонники оценили фото певицы в 2 и 3 миллиона лайков, оставив лестные комментарии.

Рианна
Рианна показала аппетитную фигуру / instagram.com/badgalriri
Рианна
Рианна анонсировала выход новой коллекции нижнего белья / instagram.com/badgalriri

Ранее Рианна похвасталась аппетитными формами в боди.

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Рианна
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