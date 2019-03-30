Аппетитная Рианна похвасталась округлыми формами в прозрачном нижнем белье

Знаменитость прорекламировала свой бренд.
Барбадосская певица Рианна взволновала фанатов пикантными фото – знаменитость продемонстрировала на себе сексуальный комплект из новой коллекции нижнего белья Savage x Fenty, которая выйдет 1 апреля.
Певица опубликовала в Instagram снимки, на которых она запечатлена в прозрачном желтом комплекте – трусиках-шортах и свободном топе.
Поклонники оценили фото певицы в 2 и 3 миллиона лайков, оставив лестные комментарии.
Ранее Рианна похвасталась аппетитными формами в боди.