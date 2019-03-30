С оголенной попой и глубоким декольте: Надя Дорофеева эротично станцевала на премии Yuna-2019

Надя Дорофеева сексуально станцевала на премии Yuna-2019 / instagram.com/nadyadorofeeva

Группа "Время и Стекло" во время церемонии награждения престижной музыкальной премии YUNA-2019 представила сексуальный номер на украиноязычный трек "Дим".

На сцене премии солистка дуэта Надя Дорофеева появилась в откровенном наряде, в котором сделан акцент на стройные ноги артистки и ее подтянутые ягодицы.

Певица выбрала необычный черный боди с глубоким декольте до пупка и колготы в сетку. Образ артистка дополнила распущенными волосами и ярким макияжем.

Поклонники признались, что не привыкли видеть Надю в таком откровенном наряде, кто-то даже отметил, что Дорофеева вдохновилась образами Maruv.

"Вы заметили, что после шоу Maruv, многие звезды стали делать похожие вещи?﻿", - поинтересовалась Наташа Быкова.

"Дым развеялся и показалась попа Нади", - написала Ева Свитч.

"На сцене Надя с оголенной попенью, а "неловко" было мне. Не привыкла я что-то видеть Надю в такоооом стиле. А в целом, класс", - считает Татьяна Звирянская.

Ранее были названы все победители музыкальной премии Yuna-2019.