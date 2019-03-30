"Какой секс?": Регина Тодоренко рассказала о проблемах в интимной жизни

Тодоренко призналась, что у них Топаловым после рождения ребенка проблемы в интимной жизни / instagram.com/reginatodorenko/

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая 5 декабря родила ребенка, призналась, что после появления на свет малыша она не исполняет супружеский долг.

В шоу "Пятница с Региной" Тодоренко попросила совета у Анны Седоковой, которая воспитывает троих детей, как возобновить интимную жизнь с мужем.

"Когда ты родила и тебе кажется, что ты святая. Все в мире вокруг розовое такое, пушистое и белое. И ты как Мадонна с ребенком. Какой муж? Какой секс вообще? Как не забыть об этом? Как себе напомнить?", - поинтересовалась ведущая.

Седокова посоветовала Регине иногда просматривать сообщения, которые пишут ее мужу Владу Топалову поклонницы, так как появление соперницы может усилить мотивацию.

"На самом деле, у меня есть пароль от его Инстаграма. Иногда я читаю, что пишут ему женщины. Мотивирует. Все, я поняла, о чем ты. Хочу скорее выполнить свой супружеский долг. Все, давай выйдем быстренько, и я пошла", - пошутила Тодоренко.

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