Устроили эротическую прелюдию: любовные утехи Александра Цекало и его жены попали на видео

Александр Цекало и Дарья Эрвин отдались чувствам на премии / ru.hellomagazine.com

Известный российский шоумен и продюсер Александ Цекало и его новоиспеченная жена Дарина Эрвин не скрывали своих чувств на премии ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве.

57-летний шоумен и его 27-летняя избранница постоянно целовались, да так страстно, что присутствующим коллегам Цекало пришлось отводить глаза. Любовные утехи супругов засняли на виде журналисты программы "Ты не поверишь!".

Вскоре в самый разгар премии пара покинула мероприятие. Уже в холле Цекало стал поглаживать жене талию и бедра, а Дарина одаривала его поцелуями, прижав к стене.

Российские СМИ сообщили, что пара расписалась в начале этого года в Беверли-Хиллз.

Напомним, впервые Цекало заподозрили в измене жене осенью 2018 год – тогда шоумен в ресторане в центре Москвы отдыхал с друзьями и в компании брюнетки, к которой не стеснялся проявлять чувства.

Отметим, в браке Цекало и Галушка состояли с 2008 года, у них родилось две детей.

Ранее СМИ распространили фотографии и информацию, что Цекало встретил Новый 2019 год в Риме в компании неизвестной брюнетки.