В лифчике и высоких трусах: Анна Седокова вышла на сцену в полуголом виде

Анна Седокова выбрала для выступления откровенный наряд / instagram.com/annasedokova

Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова разочаровала фанатов своим нарядом на одном из концертов.

На своей странице в Instagram 36-летняя артистка показала видео, на котором она поет на сцене стоя на коленях. Певица выбрала достаточно необычный наряд: серебристый бюстгальтер, трусы с высокой посадкой, синие штаны и черные перчатки.

Поклонники отметили, что такой наряд лишь подчеркнул недостатки пополневшей артистки, и возмутились такому откровенному образу.

"Аня я тебя очень люблю и уважаю, но зачем выходить в лифчике без кофты", "Стилиста вам в помощь, Аня!", "Нужно носить такие вещи, которые будут скрывать ваши недостатки, а не явно их подчеркивать", "Пухляш", "Полуголая, пипец", - писали юзеры.

Ранее Анна Седокова с мукой на пышной груди завела сеть.