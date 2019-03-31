"Фото Лорак сделала?": Сергей Лазарев заинтриговал сеть голым снимком

Сергей Лазарев показал пикантное фото / instagram.com/lazarevsergey

Представитель России на Евровидении-2019 в Израиле Сергей Лазарев взволновал поклонниц пикантным фото.

На своей странице в Instagram артист поделился снимком, на котором он запечатлен сидя в постели спиной к камере. Певец позировал полностью обнаженным.

"Доброе утро, красивый мир... Sergey’s back!!", - написал артист.

Поклонники тут же стали интересоваться, кто же стал автором фото, перед кем же артист сумел оголиться, предполагая, что его сняла украинская певица Ани Лорак, с которой ему приписывают роман.

"А кто фото делал?", "Фотала Лорак!", "Что-то мне жарко стало", "Фото Лорак сделала?", "Ого, вот это чудесные виды", "Теперь у всех вопрос намбер ван - кто же фоткал", - отреагировали поклонники.

Сергей Лазарев снялся голым на фото / instagram.com/lazarevsergey

Ранее Сергей Лазарев дал себе напутствие накануне Евровидения.