"Фото Лорак сделала?": Сергей Лазарев заинтриговал сеть голым снимком

Певец на фото позирует голышом в постели.
Представитель России на Евровидении-2019 в Израиле Сергей Лазарев взволновал поклонниц пикантным фото.
На своей странице в Instagram артист поделился снимком, на котором он запечатлен сидя в постели спиной к камере. Певец позировал полностью обнаженным.
"Доброе утро, красивый мир... Sergey’s back!!", - написал артист.
Поклонники тут же стали интересоваться, кто же стал автором фото, перед кем же артист сумел оголиться, предполагая, что его сняла украинская певица Ани Лорак, с которой ему приписывают роман.
"А кто фото делал?", "Фотала Лорак!", "Что-то мне жарко стало", "Фото Лорак сделала?", "Ого, вот это чудесные виды", "Теперь у всех вопрос намбер ван - кто же фоткал", - отреагировали поклонники.
Ранее Сергей Лазарев дал себе напутствие накануне Евровидения.