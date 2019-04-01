Девушка дня Instagram: пышногрудая модель из США Кейли Коуэн

1 апреля 2019, 10:20

У девушки 305 тысяч подписчиков в Instagram.

  • Кейли Коуэн instagram.com/cayleecowan
  • Кейли Коуэн instagram.com/cayleecowan
  • Кейли Коуэн instagram.com/cayleecowan
  • Кейли Коуэн instagram.com/cayleecowan
  • Кейли Коуэн instagram.com/cayleecowan
  • Кейли Коуэн instagram.com/cayleecowan
  • Кейли Коуэн instagram.com/cayleecowan
  • Кейли Коуэн instagram.com/cayleecowan
  • Кейли Коуэн instagram.com/cayleecowan
  • Кейли Коуэн instagram.com/cayleecowan
  • Кейли Коуэн instagram.com/cayleecowan
  • Кейли Коуэн instagram.com/cayleecowan
  • Кейли Коуэн instagram.com/cayleecowan
  • Кейли Коуэн instagram.com/cayleecowan
  • Кейли Коуэн instagram.com/cayleecowan

Кейли Коуэн – американская модель и актриса. 21-летняя красотка родилась в Лос-Анджелесе, Калифорния. Она имеет русско-еврейское происхождение по отцовской линии, испанское, английское и немецкое - по материнской.

Она училась в средней школе в Фениксе, штат Аризона, и окончила ее рано, чтобы сосредоточиться исключительно на актерском мастерстве и посещать занятия в Аризонской актерской академии. Именно там Кейли работала над различными театральными постановками.

Затем в возрасте 18 лет она переехала в Голливуд, чтобы заняться карьерой. В 2019 году выйдет первый фильм с ее участием под названием Sunrise in Heaven.

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Девушка дня Instagram
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