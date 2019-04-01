"Зачем трусы в жопе?": Ольга Бузова разозлила сеть вульгарным нарядом на концерте

Бузова нарвалась на критику от поклонников / instagram.com/buzova86

Российская певица Ольга Бузова нарвалась на жесткую критику от поклонников из-за пикантного наряда на концерте.

Видео артистка разместила на своей странице в Instagram. В ролике Бузова под песню "Атомы" двигается на сцене в ярко-оранжевом боди, который оголяет ягодицы знаменитости. Образ она дополнила черными ботфортами и обьемной укладкой.

Поклонники не оценили такой образ, пристыдив артистку за вульгарность, предложив ей одевать на концерты элегантные платья.

"Вопрос: нах*ра эти трусы постоянно? У вас отличная фигура, платья красивущие же можно одевать, но нет, на всех концертах трусы в жопе, зачем? Извращение", "Отстойная старая лошадь, позорница, и не стыдно перед малолетками сракой вилять? Оденься ты уже нормально хоть раз, жопа во всех ракурсах голая, то прикид как у проститутки с трассы, и то они скромнее одеты", "Позорище…", "Прям отличные кадры причендалов у стоящих в первых рядах... Нахр*на так выгибаться? В нос свои трусы суешь людям... Ппц", - писали юзеры.

Ранее Ольга Бузова и Леша Свик шокировали поклонников поцелуем на концерте.