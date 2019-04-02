Playboy показал фото голой Даши Астафьевой

Известная украинская певица и актриса Даша Астафьева, бывшая солистка группы NikitA, снялась для мартовского номера популярного глянцевого мужского журнала Playboy.

Пикантными кадрами с эротической фотосессии с 33-летней знаменитостью появились на странице издания в Facebook.

На фото Астафьева демонстрирует пышную грудь, соски прикрыты значками зайчиков Playboy.

"Чемодан собран, летим встречать весну с Дашей Астафьевой", - сказано в описании фото.

Напомним, что Астафьева прославилась на весь мир, когда несколько лет назад стала моделью-playmate юбилейного, 55-го номера журнала Playboy. Кроме того, она была хорошо знакома с легендарным основателем издания − Хью Хефнером.

Ранее Даша Астафьева покрасовалась топлес.