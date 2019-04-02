"Сколько уже можно ноги раздвигать?": Ольга Бузова разозлила фанов вульгарной позой

2 апреля 2019, 12:16

Певица запечатлена в телесном боди, которое создает голый эффект.

Ольга Бузова
Ольга Бузова покрасовалась в боди / instagram.com/buzova86

Российская певица Ольга Бузова нарвалась на критику из-за откровенного наряда.

Артистка разместила на своей странице в Instagram фото, на котором она запечатлена сидя на стуле, широко раздвинув ноги, в телесном боди, которое создает голый эффект.

"ПП. Просто Понедельник. Давайте писать слова на букву "П". Я написала, теперь вы", - подписала фото певица.

Поклонники по-разному отреагировали на фото: одни восхитились стройностью певицы, другие же стали ее критиковать из-за откровенной позы и наряда.

"Сколько уже можно ноги раздвигать?", "Не узнала Олю, думала очередная шлюпка тело пиарит", "Просто пиздатая", "Потрясающая поза", "Сисек нет. Жопы нет. Лицо на любителя. Таланта нет. Но за то фанатов дофига. Вся суть российской публики", "Поза называется "тужусь на толчке", "Опять в трусах", - писали юзеры.

Ольга Бузова
Ольга Бузова откровенно позировала / instagram.com/buzova86

Ранее Ольга Бузова разозлила сеть вульгарным нарядом на концерте.

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Ольга Бузова
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