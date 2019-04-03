Звезда сериала Кухня оголилась для фото

Актриса позировала в ванной вовсе без одежды.
Звезда сериала Кухня, российская актриса Мария Горбань показала пикантные фото из ванной.
Знаменитость на своей странице в Instagram выложила снимки, которые вызвали немалый ажиотаж среди поклонников. На фото актриса позирует в ванной, прикрывая свою грудь лишь пеной, оставляя возможность разгуляться фантазии.
"Если вам уже совершенно некогда отдохнуть — значит, самое время отдохнуть...", - подписала кадр актриса.
Поклонники засыпали артистку комплиментами, назвав ее шалуньей.
"Ах ты шалунья", "Изумительной красоты малышка", "Маша, ну вот опять все пеной спрятала, вот плутовка", "Такая прекрасна", - отреагировали поклонники.
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