Глубокое декольте и стройные ноги: Настя Каменских завела сеть сексуальным фото

Настя Каменских покрасовалась в стильном платье / instagram.com/kamenskux/

Известная украинская поп-исполнительница Настя Каменских покорила фанатов пикантным фото.

31-летняя певица выложила на своей странице в Instagram снимок со сьемок ремикса на песню Peligroso. Певица покрасовалась в серебристом мини-платье с глубоким декольте в окружении свечей. Образ она дополнила прозрачными босоножками, убранными в высокую прическу волосами и крупными серьгами.

"Тебе нравятся опасные девушки?", - поинтересовалась на испанском у поклонников певица.

Поклонники стали расхваливать эротичное фото, и восхищаться сексуальностью певицы.

"Лучшее фото из всех, что я видела!", "Самый крутой образ! Красотка!", "Ножки огонь!", "Горячая штучка", "Магическое огненное фото", "Пожароопасная девушка", - писали юзеры.

Настя Каменских подчеркнула аппетитные формы сексуальным нарядом / instagram.com/kamenskux

Ранее Настя Каменских показала аппетитные формы в мини-платье.