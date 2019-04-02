Глубокое декольте и стройные ноги: Настя Каменских завела сеть сексуальным фото

Певица заворожила фанатов огненным снимком.
Известная украинская поп-исполнительница Настя Каменских покорила фанатов пикантным фото.
31-летняя певица выложила на своей странице в Instagram снимок со сьемок ремикса на песню Peligroso. Певица покрасовалась в серебристом мини-платье с глубоким декольте в окружении свечей. Образ она дополнила прозрачными босоножками, убранными в высокую прическу волосами и крупными серьгами.
"Тебе нравятся опасные девушки?", - поинтересовалась на испанском у поклонников певица.
Поклонники стали расхваливать эротичное фото, и восхищаться сексуальностью певицы.
"Лучшее фото из всех, что я видела!", "Самый крутой образ! Красотка!", "Ножки огонь!", "Горячая штучка", "Магическое огненное фото", "Пожароопасная девушка", - писали юзеры.
Ранее Настя Каменских показала аппетитные формы в мини-платье.